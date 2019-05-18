وانتشر الفيديو بشكل مكثف عبر موقع التواصل الاجتماعي، ودوّن من قام بالفعل على المقطع ”ركبوا ساهر في قياء الفجر.. جاهم الرد الظهر“. وأصاب الفاعل الكاميرا بأكثر من رصاصة، فيما لم تتضح بعد أسباب فعلته ولم تعلق الجهات المسؤولة على الحادثة.
من جانبها، أكدت شرطة مكة المكرمة، أنه جار ملاحقة مطلق النار على كاميرا ساهر ولن يفلت من العقاب.
لمشاهدة الفيديو من
عاجل:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 17, 2019
شرطة #مكة: جاري ملاحقة مطلق النار على كاميرة ساهر. pic.twitter.com/U76ZtyOD7S
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شرطة مكة تلاحق مطلق النار على كاميرا "ساهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.