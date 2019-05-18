بالفيديو.. شرطة مكة تلاحق مطلق النار على كاميرا "ساهر"

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق فيه صاحبه لحظة إطلاقه النار على كاميرا نظام ”ساهر“ المروري بإحدى مناطق الطائف، بعد ساعات من تركيبها.

وانتشر الفيديو بشكل مكثف عبر موقع التواصل الاجتماعي، ودوّن من قام بالفعل على المقطع ”ركبوا ساهر في قياء الفجر.. جاهم الرد الظهر“. وأصاب الفاعل الكاميرا بأكثر من رصاصة، فيما لم تتضح بعد أسباب فعلته ولم تعلق الجهات المسؤولة على الحادثة.

من جانبها، أكدت شرطة مكة المكرمة، أنه جار ملاحقة مطلق النار على كاميرا ساهر ولن يفلت من العقاب.

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