مادورو يشكر النرويج لدعمها حوارا فنزويليا من أجل السلام

توجهت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالشكر للنرويج لدعمها حوارا مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة في فنزويلا.
وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، أوردتها قناة (فرانس 24) ، " إن الرئيس نيكولاس مادورو والثورة البوليفارية يعبران عن امتنانهما للنرويج لدعمها حوارا من أجل السلام والسيادة".
وكانت النرويج قد أكدت عقد محادثات تحت رعايتها بين ممثلين عن النظام والمعارضة في فنزويلا بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر في هذا البلد.
يشار إلى أن زعيم المعارضة خوان جوايدو أوضح أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في وساطة النرويج من أجل محاولة حل الأزمة.
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