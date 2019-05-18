شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات «الثوري».. متطرفون وزعماء «عصابات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نحو مزيد من التشدد، أجرى المرشد الإيراني علي خامنئي تغييرات جديدة في قيادة قوات الحرس الثوري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم أمس الأول. وأعلن مكتب خامنئي تعيين قائد القوة البحرية في الحرس علي فدوي (58 عاما) نائبا لقائد القوات التي صنفتها واشنطن إرهابية الشهر الماضي. وعين قائد مليشيات الباسيج السابق محمد رضا نقدي (66 عاما) منسقا عاما للحرس الثوري. ويعرف «فدوي» نائب الحرس الجديد، بمواقفه المتشددة، فضلا عن التهديدات المتكررة باستهداف مصالح واشنطن وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. كما سبق للقائد السابق للبحرية، أن أشرف على عملية احتجاز 10 جنود أمريكيين لنحو 15 ساعة في 2016، بعد أن ضلوا طريقهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ويعتبر رضا نقدي، منسق الحرس الجديد، أحد أبرز الجنرالات خبرة في تشكيل مجموعات حرب العصابات وإدارة المعارك القتالية غير النظامية خارج الحدود. تولى سابقا قيادة فيلق بدر الذي كان قوامه مليشيات عراقية مناهضة للرئيس الأسبق صدام حسين.

وبرز اسم نقدي كأحد المسؤولين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات منذ 2009 وحتى المظاهرات الشعبية العام الماضي. وأدرج مجلس الأمن «نقدي»على لائحة العقوبات منذ مارس 2008، بسبب تورطه في انتهاك العقوبات المفروضة على طهران.