شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير «قعطبة» الضالع.. والحوثي يجند الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أحكمت قوات الحزام الأمني والمقاومة اليمنية المشتركة، السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع. وأعلنت مصادر ميدانية أمس (الجمعة)، أن قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة شنت هجوماً عنيفاً على مليشيا الحوثي في مدينة قعطبة من عدة محاور. وأفادت بأنه بعد معارك عنيفة لعدة ساعات، تمكنت هذه القوات من السيطرة الكاملة على قعطبة. فيما أجرت القوات اليمنية عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت (الأربعاء) أن حرب الحوثي التي يشنها منذ الخامس من أبريل على الضالع جنوب البلاد، تسببت في مقتل 27 من المدنيين وإصابة 73 آخرين، ونزوح 9361 أسرة، وهدم 541 منزلاً بشكل جزئي وكلي، وتدمير 5 منشآت صحية، و9 مدارس، و145 مزرعة.

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واتهم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، المليشيات بارتكاب جرائم حرب جسيمة ضد أهالي الضالع، مؤكداً أنها فرضت حصاراً على عدد من المديريات ومنعت وصول الغذاء والدواء للمواطنين. وأكد أن الانقلاب زج بآلاف الأطفال في صفوفه.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، أحبطت مساء (الخميس) عملية إرهابية لمليشيات الحوثي في مطار الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة بأن المليشيات دفعت 6 من عناصرها لتنفيذ عملية إرهابية في المطار لكنها باءت بالفشل. وأكد أن المتسللين الانتحاريين لقوا حتفهم قبل وصولهم إلى الهدف، لافتا إلى أن كل تحركات مليشيات الحوثي، مرصودة بدقة وأي محاولة للتسلل مصيرها الفشل.

يُذكر أن معظم أجزاء مطار الحديدة تحت السيطرة النارية للمقاومة المشتركة، فيما تتمركز المليشيات داخل المباني في الجهة الشمالية.