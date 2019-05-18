شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب ينفي وجود خلاف مع بومبيو وبولتون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ووصف ترامب تقارير إخبارية ذكرت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران بأنها "هراء".

وقال ترمب "إنها (التقارير الإخبارية) توجه رسائل بأنني غاضب من فريقي. إنني لا أشعر بغضب من أعضاء فريقي. واتخذ قراراتي. مايك بومبيو يؤدي مهمة جليلة ، وبولتون يؤدي مهمة جليلة ".