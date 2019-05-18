"اغتصبوا النساء لتحطيم الرجال".. "سي إن إن" تكشف مؤامرة البشير لإجهاض الاحتجاجات

كتب – محمد عطايا:

أدرك نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أن لديه مشكلة كبيرة خلال الاحتجاجات الأخيرة، فعدد النساء في الشوارع اللائي يدعون إلى التغيير يفوق الرجال بكثير.

وصلت أعداد النساء في التظاهرات الأخيرة التي أطاحت بعمر البشير إلى ما يقرب من 70% من أعداد المتظاهرين الفعلين في الميادين، وذلك وفقًا لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية في السودان.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أرسل قادة النظام السابق، أوامر "مخيفة" إلى ضباطه على الأرض المتواجدين وسط المتظاهرين: "انتهكوا حرمات النساء، واغتصبوهن، لأنكم بذلك تحطمون معنويات...