موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأمريكية بالمنطقة

وكالات
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مصادر خاصة تأكيدها، موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية
وقالت المصادر: إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكى إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في...
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