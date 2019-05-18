اليمن يتهم ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي من مسافة 500 متر من ميناء الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

اتهم رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة صغير بن عزيز مليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي، الجمعة، من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة.

وقال بن عزيز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "هل سيقتنع المبعوث الدولي مارتن جريفيث بالحقائق وأن الموانئ عبارة عن ثكنات للميليشيات.

واعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية، في وقت سابق، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لم يعد نزيها ولا محايدا في أداء المهمة الموكلة إليه وفقا للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة جريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسغارد، قد أكد الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن، مشيرا إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.