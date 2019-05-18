مصادر: التجديد لـ "تامر مرسي" جاء ردًا على شائعات أحد المنتجين بإقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت مصادر مطلعة، أن تجديد مجموعة شركات المتحدة، ثقتها في رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي، جاء ردًا على الشائعات التي أطلقها أحد المنتجين المعروفين والذي روج كذبًا بإقالته من المجموعة.

وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها لـ الخليج 365، أن هذه الشائعات كان غرضها إرباك الوسط الفني وإحداث حالة من الجدل بين الفنانين في محاولة لإفشال نجاحات تامر مرسي التي حققها خلال رئاسته للمجموعة،

وأصدرت مجموعة شركات المتحدة، بيانًا -مساء أمس الجمعة- تُجدد فيه ثقتها في رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة.

ونفت مجموعة شركات المتحدة، في بيان صادر عنها حصل "الخليج 365" على نسخة منه، ما يتردد من شائعات باستبعاد تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت.