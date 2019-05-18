"ترامادول وأدوية مهربة".. حملة تفتيش مفاجئة على صيدليات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة، إجراء حملات تفتيش مفاجئة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية.

وقالت إدارة الصيدلة، في بيان اليوم، إنه جرى تنفيذ حملة مسائية استمرت لبعد منتصف الليل، بالتفتيش على الصيدليات والمخازن بمنطقة أوسيم، وأسفرت عن رصد إحدى الصيدليات، وضُبط داخلها على عقار الترامادول غير المشروع تداوله، والمخالفة لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م والمعدل برقم 122 لسنة 1989.

كما تبيّن وجود عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس، فضلا عن ممارسة العمل بدون تواجد صيدلي بالمخالفه لقانون مزاوله مهنه الصيدلة.

وأكد البيان، تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة للعرض على النيابة، بالتنسيق مع الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وإشراف الدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام ادارة الصيدلة بالجيزة.