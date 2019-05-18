جامعة حلوان: اعتماد أول مركز متخصص في تدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: أعلنت جامعة حلوان، اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية في الجامعة ليصبح أول مركز معتمد متخصص تدريب القادة بالجامعات المصرية. وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن مركز بحوث وتدريب القادة يعمل على مواجهة المتغيرات المتلاحقة لضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية داخل وخارج الجامعة بما يحقق الدعم والمساندة ليس فقط في تعزيز وتنمية الكوادر البشرية الخاصة بالجامعة بل يعمل على مساندة الكوادر البشرية بالمجتمع المصري والمجتمع الخارجي. وقال نجم إن المركز جهز خطة تدريبية معتمدة متنوعة بمختلف المجالات والتخصصات، كما يوجد هيكل تنظيمى معتمد بالمركز بالإضافة إلى توافر قاعات تدريبية مجهزة ولائحة خاصة للمركز. وأكد الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن المركز أصبح جهة تدريبية حكومية معتمدة في خارج وداخل مصر وترأسه الدكتورة سماح سالم.

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