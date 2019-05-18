بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا (د ب أ)

بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الأسترالية، اليوم السبت، حيث يتوجه نحو 11 مليون أسترالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ، متوجين بذلك حملة انتخابية استمرت 36 يومًا تركزت حول تغيير المناخ والاقتصاد.

ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، زعيم الحزب الليبرالي، تحديا كبيرا من حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يقوده النقابي السابق بيل شورتن.

وأظهر أحدث استطلاعات الرأي، تقدم حزب العمال/تيار يسار الوسط/على حكومة موريسون الائتلافية المحافظة بهامش ضئيل هو 51 إلى 49 بالمئة.

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ويتنافس المرشحون في الانتخابات على 151 مقعدا في مجلس النواب، المجلس الأدنى بالبرلمان. ويحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة لحد أقصى يبلغ ثلاثة أعوام.

ويدلى موريسون الذي ركز برنامج حملته الانتخابية على الاستقرار وتحسين إدارة الاقتصاد في دائرته في سيدني بينما يدلى شورتن، الذي تعهد بالعمل من أجل مكافحة تغير المناخ، بصوته في ملبورن.

يذكر أن موريسون (51 عاما)، تولي منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي بعد تمرد داخل الحزب على مالكوم تيرنبول، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2016 بهامش مقعد واحد.