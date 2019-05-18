5 آلاف مشاهد في الأسبوع الأول من سهرات الأوبرا الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أثبتت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أنها قلعة الثقافة والفنون التي يفتخر بها المصريون، وصاحبة الريادة الفنية في وطننا العربي، حيث شهد ما يقرب من 5 آلاف مشاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، السهرات الرمضانية حتى الآن على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتجلي ذلك في تفرد برنامج الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها دار الأوبرا ضمن أجندة وزارة الثقافة احتفالا بشهر رمضان والذي شهد حضورا قويا للفنانين وفرق من مصر ولبنان وسوريا والمغرب، ونلقى في السطور التالية الضوء على مشاهد من هذه السهرات.

وانطلقت الفعاليات بافتتاح مبتكر في الليلة الأولى بحفل على المسرح المكشوف،فيما حمل فريق الحضرة في السهرة الرمضانية الثانية روحانيات الشهر الكريم وسط مئات الجماهير التي حرصت على حضور الحفل.

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وأحيا السهرة الثالثة الفنان مدحت صالح بحضور آلاف الجماهير الذين احتشدوا للاستمتاع بالطرب العربي الأصيل، في تأكيد على أن الفن الجميل باق وراسخ بجذوره في أوتاد مصر أرض الحضارة والتاريخ .

ونجح فريق الأخوة أبو شعر من سوريا في رسم صورة روحانية رائعة في السهرة الرمضانية الرابعة، تجلت في التناغم لأصوات تنشد في حب الله والرسول.

ومن المغرب شارك لأول مرة المنشد جواد الشاري الذي أبدع في السهرة الرمضانية الخامسة والتي جمعت بين الإنشاد والابتهال وفواصل مقامات الموسيقى العربية.

أما المطربة اللبنانية تانيا صالح فقد حملت أحلامها معها إلى مصر في السهرة الرمضانية السادسة، وقدمت أغاني من ألحانها وكلماتها، دمجت خلالها الأنماط الموسيقية المختلفة في تجربة فنية جديدة ومبتكرة، واستمدت من جمهورها الغفير طاقة إيجابية وحيوية انعكست على أدائها في ليلة عبرت فيها بالفن كل الحدود، كما حرصت على إهداء رباعيات صلاح جاهين إلى الجمهور المصري .

جدير بالذكر أن برنامج سهرات الأوبرا الرمضانية يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة يشارك فيها الفنانة عايدة الأيوبي وفؤاد ومنيب وعلي الهلياوي وفرقة نور النبي والفنان خالد سليم والمطربة نسمة محجوب وحفل للإنشاد الصوفي للشيخ ياسين التهامي والمغنية التونسية غالية بن علي وفرقة المولوية المصرية بالإضافة إلى سهرات لدول عربية وإسلامية هي تونس والكويت والمغرب ولبنان وبنجلادش، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة تقدم احتفالاتها على المسرح الصغير بدار الأوبرا.