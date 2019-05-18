​هشام سلام: مركز الحفريات الفقارية حلم تحقق بعد 11 عامًا.. اكتشافات جديدة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور هشام سلّام مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن المركز الجديد يساعد في الارتقاء بمكانة مصر العلمية ونشر ثقافة الحفريات الفقارية على مستوى الوطن العربي.

وأضاف سلام في كلمته بحفل إطلاق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بأحد فنادق القاهرة، أن "إنشاء مركز علمي وأكاديمي للحفريات الفقارية وتكوين كوادر من العلماء المصريين حلم ظل يراودني على مدار 11 عامًا".

وتابع: "أخيرًا نجحنا في تكوين مدرسة علمية وفي نشر دراسات واكتشافات بأسماء الباحثين المصريين في كبرى الدوريات العالمية ومنها دورية نيتشر ذائعة الصيت."

وأضاف سلّام أن الباحثين بالمركز يتعاونون مع الجامعات الدولية والإقليمية بهدف تبادل الخبرات وتوطين المعرفة آملين أن تسهم هذه الجهود فى ارتقاء مكانة مصر العلمية ونشر الثقافة العلمية فى هذا التخصص على مستوى الوطن العربي.

وتابع: "نأمل أن تكلل جهودنا بإنشاء متحف للتاريخ الطبيعي يضم حفريات التراث الطبيعي المصري على غرار متاحف التاريخ الطبيعي العالمية".

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وتابع أن الحفريات الفقارية تعني كائنات عاشت قبل ظهور الانسان قبل ملايين السنيين ومنها حفريات عاشت على أرض مصر.

وقال إن "رحلة إنشاء المركز بدأت ترابيزة واحدة ومازالت محتفظًا بها، وفريقي كان طالبتين فقط".

وأضاف: "الشغف هو المحرك الرئيسي لأي عمل ونجاح، وسيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة عمرها ٣٠ مليون سنة و ١٠٠ مليون سنة قريبًا".

وأطلقت جامعة المنصورة، مساء الجمعة، أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط تحت اسم "مركز المنصورة للحفريات الفقرية"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الافتتاح الدكتور نزار إبراهيم عالم الحفريات الفقارية الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم، وعدد من المسؤولين، حيث يقام المركز برعاية بنك المعرفة المصري.

ويأتي إطلاق مركز أكاديمي متخصص للحفريات الفقارية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بعد نجاح الفريق البحثي بكلية العلوم بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور هشام سلام في اكتشاف نوعًا جديدًا من الديناصورات عاش قبل 80 مليون سنة حمل اسم "منصوراصورس" العام الماضي.