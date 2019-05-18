محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لأول مرة، أطلق مدفع إفطار رمضان في ميدان النهضة، اليوم الجمعة، تزامنا مع آذان صلاة المغرب.
وفوجئ المواطنون، من المارة بقيام مديرية أمن الجيزة، بتجهيز المدفع قبل ساعات قليلة من أذان المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة ورد فعل المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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