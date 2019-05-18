لحظة إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة ورد فعل المارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لأول مرة، أطلق مدفع إفطار رمضان في ميدان النهضة، اليوم الجمعة، تزامنا مع آذان صلاة المغرب.

وفوجئ المواطنون، من المارة بقيام مديرية أمن الجيزة، بتجهيز المدفع قبل ساعات قليلة من أذان المغرب.