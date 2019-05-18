تركيا / السجن مدى الحياة بحق 14 شخصا بشأن تفجيرات 2016 بإسطنبول

وكالات- قضت محكمة في إسطنبول بالسجن مدى الحياة بحق 14 شخصا لتورطهم في تفجيرين وقعا عام 2016 وخلفا 47 قتيلا بالقرب من إستاد لكرة القدم في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

في ديسمبر 2016، وقع تفجيران متزامنان بالقرب من نادي "فودافون أرينا" لكرة القدم في بكشتاش عقب مباراة للدوري الوطني. وكان أربعون شرطيا بين القتلى وأصيب 242 شخصا، بحسب الأناضول.

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وكانت التفجيرات التي أعلن فصيل يتبع حزب العمال الكردستاني المحظور المسؤولية عنها، ضمن سلسلة من الهجمات الدموية التي ألقي فيها باللائمة على مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش منذ 2015 في تركيا.

جدير بالذكر أن حزب العمال الكردستاني الذي شن تمردا لعقود داخل تركيا، مدرجا كتنظيم إرهابي في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.