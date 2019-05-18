موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأميركية

وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي بعض الدول الخليجية.

وجاءت الموافقة بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة، ودول خليجية، إذ يهدف الاتفاق إلى ردع إيران عن أي اعتداءات أو أفعال محتملة، لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت مصادر، أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.