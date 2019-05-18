منع النشاطات التخريبية لبعثات طهران الدبلوماسية

قدم 41 نائبا للكونجرس الأميركي، ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قرار يحمل الرقم 374 لإدانة الإرهاب الحكومي للنظام الإيراني، وذلك إلى مجلس النواب الأميركي. ويرمي المشروع إلى إدانة الهجمات الإرهابية المدعومة من الحكومة الإيرانية، ومنع النشاطات التخريبية لبعثات إيران الدبلوماسية، والدعوة إلى محاسبة طهران على خرق البروتوكولات الدبلوماسية. 41 عضوا قدموا مشروع القرار إدانة الإرهاب الذي ترعاه حكومة طهران إيران تستخدم سفاراتها غطاء لشن هجمات إرهابية



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