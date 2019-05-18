بحث تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

بحثت الأطراف اليمنية في اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، بما فيها إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها في دفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح مبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيثس، في ختام الاجتماعات المشتركة، أمس، أن نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتـفاق الحديدة.

إدارة الإيرادات

وأكد غريفيثس، في بيانه، أن الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، شملت مناقشة إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، التي انسحبت ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقعها، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام بمحافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.

تنفيذ الاتفاق

وأفاد أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى امتنان المبعوث الأممي للحكومة الأردنية لدعمها لهذا الاجتماع المهم، فضلًا عن دعمها المستمر لجهود مكتبه.

إعادة الانتشار المشترك

وأوضح البيان، أن الطرفين كانا قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

توفير الغذاء

على صعيد آخر، دعا برنامج الغذاء العالمي إلى حرية الوصول دون قيود إلى جميع أنحاء اليمن، وذلك لتوفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص، إلى جانب تسهيل عمل البرنامج الذي نجح حتى الآن في تفادي وقوع مجاعة في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل، في تصريح له، أن الفريق التقني التابع للبرنامج والمتواجد في مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، أحرز تقدمًا في إصلاح الصوامع ومعدات طحن الحبوب، وأن الفريق سيبدأ في تبخير القمح المخزون هناك خلال الأيام القليلة القادمة، ونقله إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

مصرع حوثيين

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ميدانياً، لقي ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تمركز قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني نجحت في إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية صوب مواقع قوات الجيش شرقي المحافظة، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تشن بشكل مستمر هجمات قتالية على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

فتح ممرات

وأضاف أن المخازن تحتوي على 51 مليون طن من القمح، قد تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر، داعيا إلى فتح ممرات آمنة ومستمرة إلى مطاحن البحر الأحمر القريبة من خط المواجهة المضطرب، من أجل إكمال هذه العملية بكفاءة.

أهداف اجتماعات الأطراف اليمنية في الأردن

تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

بحث المقترحات المطروحة لتفعيل الاتفاق

إدارة إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف

دفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد

إعادة الانتشار المشترك للقوات من الموانئ الثلاثة