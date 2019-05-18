ويرى مطلعون على المشهد اليمني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استمرأت الكذب والتضليل، طوال مسيرتها السياسية، مرورا بحروبها العبثية التي استمرت سنوات عديدة، تلبية للنزوات المذهبية السقيمة، ورغبات إقليمية لا تريد الخير للشعب اليمني.
تراجع عن الاتفاق
ويفسر مقربون من الشأن اليمني هذا الانسحاب بأنه تحايل على تنفيذ بنود اتفاق السويد، الذي يلزم الطرفين الحكومة الشرعية والانقلابيين باتخاذ إجراءات محددة، تحت مرأى مراقبي الأمم المتحدة وليس في الخفاء.
محاولة ذكية للالتفاف
ويرى مسؤولون يمنيون أن هذا الانسحاب الجزئي من ميناء الحديدة والصليف ومن جانب واحد، محاولة ذكية من الميليشيات الحوثية للالتفاف على التفاهمات، التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع.
التعنت تجاه السلام
ويضيف مراقبون أن الميليشيات الانقلابية عرفت على مدى سنوات بتعنتها على إفشال ورفض أي مجهود لتحقيق السلام بين أبناء اليمن الموحد، حتى لا يسقط المشروع الإيراني مدفوع الثمن، على هذا الجزء من دوت الخليج العربي.
محاولة تغييب الشرعية
ويفسر مراقبون رغبة الميليشيات الانقلابية الانسحاب من جانب واحد، بمحاولة تغييب طرف رئيس، وهو الحكومة الشرعية بهدف إخفاء الحقائق على الأرض، إلى جانب تضليل المجتمع الدولي وإيهامه بحرصه على تنفيذ اتفاق استكهولم، مقابل زعمها بتباطؤ خطوات الحكومة الشرعية.
أين الضمانات
غير أن ما يثير الشكوك أكثر في هذه الخطوة هو عدم تنفيذ أي ضمانات ميدانية أبرزها عدم تسليم فريق الأمم المتحدة أي خرائط للألغام البرية والبحرية والعمل على إزالتها، إلى جانب غياب الجداول الزمنية وآليات الإشراف والتفتيش وإدارة الواردات وإنهاء المظاهر المسلحة.
عودة الدولة المختطفة
ويرى سياسيون يمنيون أن أي حلول لا يمكن أن تستقيم، ما لم تعد الدولة ومؤسساتها لحضن الحكومة الشرعية بكافة صلاحياتها، قبل أن يأتي بعدها البحث عن حلول، وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الانسحاب الحوثي من جانب واحد يغيّب الضمانات الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.