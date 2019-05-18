خمس استهلاك النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز

قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن 18.5 مليون برميل من النفط المنقول بحرا يوميا مر عبر المضيق في 2016، وشكل ذلك نحو 30% من الخام وغيره من السوائل النفطية التي جرى شحنها بحرا في 2016.

قالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية، إن ما يقدر بنحو 17.2 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات جرى نقلها عبر المضيق في 2017، ونحو 17.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2018.

مع بلوغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميا، فإن ذلك يعني أن قرابة خُمس تلك الكمية يمر عبر مضيق هرمز، كما يمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب مرور كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المسال.