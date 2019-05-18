طيران الاحتلال ينتهك الأجواء اللبنانية

جدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا سيما منها القرار رقم 1701. وأفادت مصادر أمنية أن عدة طائرات حربية إسرائيلية حلقت، أمس، على علوّ متوسط فوق أجواء منطقة مرجعيون الجنوبية اللبنانية والبلدات المحاذية لها، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



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