إطلاق سراح أربعة آسيويين اختطفوا في ليبيا

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إنه تم إطلاق سراحهم نتيجة جهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.
وأضافت الوزارة أنه نتيجة للتعاون بين أبوظبي وقوات حفتر تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تم استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم.
وخطف المهندسون الأربعة في يوليو الماضي من موقع منظومة آبار جبال الحساونة (900 كلم جنوب طرابلس) بعد هجوم شنته جماعة مسلحة مجهولة.
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