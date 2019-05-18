الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو 2020، لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري والذين يدعمونه نظرا لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين، بينما تم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وأضاف البيان أن اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصا و70 كيانا تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات.