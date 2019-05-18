واشنطن: المجتمع الدولي يحضّ على استئناف محادثات السودان فوراً

أعلنت الولايات المتحدة أنّ المجتمع الدولي حضّ الأطراف السودانية على استئناف فوري للمحادثات المتوقفة، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن.

وكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي على موقع "تويتر" أنّ "ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية، دعوا إلى استئناف فوري للمحادثات" بين الأطراف السودانية.

وتأتي هذه التصريحات بعدما بدأ المتظاهرون السودانيون، اليوم الجمعة، إزالة المتاريس حول مقر اعتصامهم في العاصمة الخرطوم، تلبية لمطالب المجلس العسكري الانتقالي بإزالة الحواجز التي أعاقت حركة السير في بعض أجزاء العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.

وعلّق المجلس العسكري الحاكم، الأربعاء، المباحثات مع قادة الحراك لمدة 72 ساعة، بعد ما قال إن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.

يأتي قرار المجلس تعليق التفاوض فيما كان من المفترض أن يلتقي قادة المجلس العسكري وقادة الحراك لوضع التصور النهائي للمجلس الجديد الذي سيتولى شؤون السودان في مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.

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وتوقعت مصادر سودانية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اليوم، وذلك عقب اكتمال مدة تعليق المفاوضات التي حددها الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدة 72 ساعة، اليوم.

وأكد مصدر مسؤول في المجلس العسكري لـ"الاتحاد" حرص المجلس منذ أول لحظة على التفاوض الجاد مع القوى السياسية، وأعلن أنه لا يملك حلولاً، ولم يخطط لتسلم السلطة.

وأضاف المصدر أن المجلس دخل مع هذه القوى جلسات مفاوضات مطولة ومرهقة، مشيراً إلى تضارب الرؤى بين مكونات هذه القوى السياسية، وأن بعضها يريد إقصاء بعضها الآخر، وأنه ما زال حريصاً على المضي قدماً بالمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، لكن في ظل أجواء إيجابية.

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وقال المصدر إن "إطالة أمد الوضع الحالي أثرت سلباً على السودان، وخلقت اختناقات وفوضى، بإغلاقها الطرق، وأثرت على الوضع الاقتصادي المتأزم ومعيشة الناس، وأدت إلى خلل أمني، لأن الحواجز والمتاريس التي أقامها المعتصمون خنقت البلد كلها، وعطلت وأضرت مصالح المواطنين، وعطلت نقل البضائع للأقاليم عبر السكك الحديدية".