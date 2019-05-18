الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار إلى الأقصى

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس، إدخال وجبات الإفطار إلى المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال منعت إدخال وجبات الإفطار إلى الأقصى بحجة «قيام الشبان بأعمال ترميم وتنظيف في مصلى باب الرحمة».

وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال رفضت إدخال شاحنات الطعام لتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في الأقصى، لافتاً إلى أنه كان من المقرر توزيع عشرات الآلاف من الوجبات.

في غضون ذلك، أدى نحو 200 ألف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في يوم اشتدت فيه الحرارة، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق الأوقاف الإسلامية.

وقال الدبس «صلى حوالي 200 ألف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان». ولشدة ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي، قام موظفو الأوقاف برش الماء عبر الخراطيم على المصلين الذين صلوا في باحات الأقصى للتخفيف عنهم من شدة الحرارة، كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة التي أغلقت محيطها وأبعدت السيارات والحافلات عنها باستثناء الحافلات التي تقل القادمين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة «أغلقت طريق السلطان سليمان وعدة شوارع وطرق لتسهيل دخول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى». وطلبت الشرطة من جميع المصلين «الحفاظ على النظام والأمن».

وسمح الجيش الإسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والأطفال تحت سن الثانية عشرة في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وقال الشيخ إسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة «إن تدفقكم ومجيئكم وبهذه الأعداد الكبيرة، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، رسالة واضحة المعالم إلى من يدعي أو يقول إن المسجد الأقصى ليس للمسلمين».

وأضاف أن هذه الأعداد «رسالة صريحة صادقة إلى كل من يحاول المساس بقدسيته ومكانته وإسلاميته».

كان نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها أدوا الليلة الماضية صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.