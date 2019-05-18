اعتقال 17 في أحداث النجف.. ولجنة تحقيق حكومية

سرمد الطويل (بغداد)

نفذت القوات الأمنية العراقية بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر باعتقال عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون في مدينة النجف راح ضحيتها أربعة عراقيين وتسببت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن التحقيقات جارية مع كل المتهمين، وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار أو الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء. وشدد عبدالمهدي على حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون. ووجه بضرورة قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأمر عبد المهدي بفتح تحقيق في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية في النجف أثناء الأحداث المؤلمة وأسباب الفشل في تجنب أو تقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة محاربة الفساد والمفسدين والشد على أيدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالباً الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

ووصلت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إلى محافظة النجف للوقوف على أحداثها واللقاء مع العوائل والمحافظ والقادة الأمنيين.

وأعلن النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي اعتقال 17 شخصاً بتهمة قتل متظاهري النجف من العاملين وحمايات مول البشير.

وقال الوائلي، إنه «تم تشكيل لجنة مشتركة من نواب سائرون وشرطة النجف والمحافظ ونائبة الأول لمتابعة إحداث النجف». وأضاف أن «اللجنة ومن خلال القضاء تابعت المخالفة التي قام بها حمايات وبعض العاملين في مول البشير في النجف»، لافتا إلى أن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق 17 منهم وتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية».

من جهته، عقد مجلس محافظة النجف جلسة طارئة، وحمل فيها قائد شرطة النجف مسؤولية تدهور الوضع الأمني في المدينة، مطالباً بإقالته من منصبه بعد سقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات التي نظمها أنصار الصدر الأربعاء، ضد قيادات في التيار الصدري متهمة بالفساد.