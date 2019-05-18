الإرياني: إيران لم تقدم لليمنيين سوى الموت والدمار

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران لم تقدم لليمنيين سوى الموت والدمار، فيما أشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس التضليل تحت مسمى «إعادة الانتشار في موانئ الحديدة»، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة بالمماطلة وعدم تنفيذ أي بند من اتفاق ستوكهولم.

وأشار الإرياني خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمها المركز الملكي للدفاع والأمن في العاصمة البريطانية لندن، إلى أن «الحكومة الشرعية تمثل كافة فئات الشعب اليمني وتضع في اعتبارها مصالح كافة أبنائه وعلى رأسهم أولئك الواقعون تحت سلطة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ولا يمكن أن تتماهى مع الممارسات التضليلية التي تمارسها الميليشيات في الحديدة والتحايل على اتفاق السويد».

واعتبر أن ما يحدث في الحديدة الآن ليس سوى مسرحية هزلية تقوم بها الميليشيات لتخفيف الضغوط المتزايدة عليها لتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن إيران لم تقدم لليمنيين سوى الموت والدمار فيما قدم الأشقاء المساعدات الإنسانية والتنمية لكافة محافظات البلاد.

ولفت الإرياني إلى أن «الحوثيين وبدعم من إيران مستمرون في رفض اتفاق ستوكهولم منذ 5 أشهر ماضية على عمر الاتفاق وسط استمرار الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية». وانتقد وزير الإعلام اليمني الصمت المريب والغريب إزاء الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين في المحافظات اليمنية، موضحاً أن الحوثيين يستخدمون الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية في قتل المدنيين وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة وصولاً إلى تهجير العائلات قسراً وإجبارهم على النزوح وسط أوضاع معيشية صعبة.

وجدد الإرياني التأكيد على رغبة الحكومة في تحقيق السلام وإيجاد حلول سلمية عادلة تنهي معاناة الشعب اليمني وتوقف الحرب الكارثية التي شنتها الميليشيات، مؤكداً أن إطالة أمد الحرب لا يخدم سوى مصالح الميليشيات التي فشلت في التعبير عن نفسها سياسياً خلال المرحلة الماضية ولجأت إلى العنف الذي أصبح جزءاً من عقيدتها.

وثمن وزير الإعلام اليمني جهود التحالف العربي في إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية.