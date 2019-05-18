الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

دوشانبيه (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها العميق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وعمليات تمويله، وأهمية تعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الشأن.

ونوه معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، في كلمة الدولة أمام مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عن طريق الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة الذي بدأ أمس في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه ويستمر يومين بمشاركة ممثلي 50 دولة وأكثر من 27 منظمة دولية، إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث وقعت وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات أكثر من 45 مذكرة تفاهم مع نظيراتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، فيما احتضنت دولة الإمارات منظمات رائدة عدة تعمل على مكافحة الإرهاب ومواجهة التفكير المتطرف كمركز هداية ومركز صواب، كما تحتفي هذا العام بعام التسامح، وهو إعلان يهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح والاعتدال والتعدد الثقافي.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه حكومة جمهورية طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتحديد الأساليب الفعالة لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات. وضم وفد الدولة أحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك، وأحمد القاسمي نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي. وكان إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان قد حذر في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر من استغلال الجماعات الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لبث أفكارها المتطرفة، مشيراً إلى أن تمويل الإرهاب أخذ أشكالاً جديدة من خلال بيع المخدرات والآثار التاريخية المسروقة من مناطق النزاعات وبيعها بسبل غير شرعية.