"الهلال" يتفقد أوضاع المرضى في عدن

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإنسانية والإغاثية الرامية للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن الذي يمر بأوضاع صعبة جراء الانقلاب الحوثي.

وضمن الفعاليات الرمضانية التي أطلقتها الهيئة خلال الشهر الكريم، زار ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن سلطان الشامسي عدداً من المرضى والجرحى الذين يرقدون في قسم العظام بمستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر.

وجاءت الزيارة للاطلاع على أوضاع المرضى الموجودين في القسم الذي جرى إنشاؤه مؤخراً بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تبنتها لدعم وإنعاش القطاع الصحي في محافظة عدن.

وخلال الزيارة، اطلع الشامسي على أحوال المرضى، وقدم لهم الهدايا العينية، متمنياً لهم الشفاء العاجل. وأشار الشامسي إلى أن هذه الزيارة جاءت ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، ومنها عيادة المرضى ورفع معنوياتهم.

وكان ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي قد قاموا بزيارات مشابهة خلال الفترة الماضية لتوزيع المساعدات على المرضى في مستشفيات عدة بعدن.

وعبر الجرحى والمرضى عن سعادتهم وشكرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاطلاع على أوضاعهم الصحية، مشيرين إلى أن الهلال الإماراتي سباق دائماً في تقديم العون والمساندة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين منذ اندلاع الحرب التي تقودها ميليشيات الحوثي الإرهابية.