"الشرعية" تعلن تحرير "قعطبة" ومقتل قيادي حوثي بارز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

حررت قوات الشرعية اليمنية مدينة «قعطبة» بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، كما أحبطت هجوماً إرهابياً للميليشيات في مطار الحديدة، وتمكنت دفاعات التحالف العربي من إسقاط طائرة دون طيار إيرانية الصنع كانت الميليشيات أطلقتها لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش والتحالف في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقتل القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإرهابية أبو البراء المداني، خلال معارك خاضتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الشعبية، أثناء تحرير مدينة «قعطبة» في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وتمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة من تحرير مدينة «قعطبة» بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى شمالي وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من 3 محاور. وتقدمت القوات في المدينة وخاضت معارك مع ميليشيات الحوثي التي أصبحت محاصرة في منطقة «الفاخر»، وفق بيان صادر عن قوات الحزام الأمني.

ونشر ناشطون يمنيون صوراً تظهر عشرات الجثث من قتلى الميليشيات الحوثية في الشوارع الشمالية من مدينة «قعطبة»، ممن قتلوا في معركة تحرير المدينة. وأعلنت قوات الحزام الأمني الانتصار في معركة تحرير «قعطبة»، كما أعلنت عن تحرير مناطق «الريبي والعباري ووادي شداد» ومساحة تصل إلى 25 كيلومتراً شمالي المدينة.

وقالت القوات في بيانها، إن الهجوم جاء من 3 محاور، هي «حجر وقعطبة ومريس»، وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة، وذلك من أجل دحر ميليشيات الحوثي من قعطبة ومحيطها. وذكر البيان، أن قوات الحزام الأمني خاضت معارك ضارية مع الميليشيات تقدمت خلالها باتجاه قعطبة، واقتحمت المدينة بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة.

ولا تزال القوات تحاصر معسكر «العللة» وتشتبك مع ميليشيات الحوثي في معارك عنيفة، شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وفر مسلحو الميليشيات من مدينة «قعطبة» على متن عربات عسكرية، بعد خسائر فادحة تكبدوها، نتيجة المعارك على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأكدت قوات الحزام الأمني أنها لن تتهاون مع كل من تعاون مع ميليشيات الحوثي لا سيما الذين تسببوا في قتل وإصابة الكثيرين.

إلى ذلك، أكد متحدث عسكري يمني أمس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة في خرق جديد للهدنة التي بدأ سريانها منذ 18 ديسمبر الماضي وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش في تصريحات صحفية، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 4 صواريخ في أوقات متفرقة باتجاه مواقع الجيش اليمني في الحديدة. وأضاف أن الصاروخ الأول استهدف القوات الموجودة في مدينة الصالح واستهدف الثاني والثالث القوات المشتركة في منطقة الدريهمي فيما استهدف الرابع منطقة «كيلو 16» شرقي الحديدة. وأوضح أن جميع الصواريخ سقطت في مناطق خالية بالقرب من المواقع المستهدفة دون أن توقع أية إصابات. وأشار الدبيش إلى أن قوات الجيش رصدت بالإحداثيات منصة إطلاق الصواريخ من معسكر الدفاع الجوي وهو أقرب موقع لميليشيات الحوثي من ميناء الحديدة. وبين أن قوات الجيش وثقت إطلاق الصواريخ وتم تصوير إطلاق الصاروخ الرابع وهو من نوع «زلزال» بعيد المدى. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي دأبت على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى لإعلانه لكن هذه هي المرة الأولى التي تصل بها الجرأة لإطلاق صواريخ باليستية. وبين أن موقع إطلاق الصواريخ يبعد بأقل من 400 متر عن ميناء الحديدة الذي تزعم الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي نفذت فيه عملية إعادة الانتشار. واعتبر أن هذا التطور الخطير ينسف ادعاءات الأمم المتحدة حول إعادة انتشار ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة وإزالة المظاهر المسلحة وفقا لاتفاق ستوكهولم. واتهم الدبيش ميليشيات الحوثي بانتهاك قرارات الأمم المتحدة باستخدامها المنافذ المخصصة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ والأسلحة.

وفي السياق، أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، عن إحباط عملية إرهابية لميليشيات الحوثي في مطار الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري التابع للمقاومة أن الميليشيات الحوثية دفعت 6 من عناصرها لتنفيذ عملية إرهابية في مطار الحديدة، لكنها باءت بالفشل. وأكد أن المتسللين الانتحاريين لقوا مصرعهم قبل وصولهم إلى الهدف المرسوم لهم. ولفت الإعلام العسكري إلى أن كل تحركات الميليشيات الحوثية، التي لم تلتزم يوماً واحداً باتفاق وقف إطلاق النار، مرصودة بدقة وأي محاولة تسلل مصيرها الفشل.

وفي سياق متصل، تمكنت دفاعات التحالف العربي من إسقاط طائرة دون طيار، إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقتها لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش والتحالف في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان. وأفادت مصادر عسكرية في المهرة أن الطائرة كانت تحوم فوق مطار «الغيظة» ومقر التحالف العربي والقصر الجمهوري في مدينة «الغيظة» وتم التعامل معها وإسقاطها، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية كانت تحاول شن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والتحالف في «الغيظة» إلا أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف تمكنت من التعامل مع الطائرة وإحباط الهجوم.

مصرع 480 حوثياً وأسر 60 في الضالع خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، مقتل 480 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وأسر 60 آخرين، بينهم 12 قيادياً، في معارك مع قوات الشرعية خلال الـ10 أيام الماضية في محافظة الضالع. وأضافت الدفاع اليمنية، في تقرير لها، أن مئات الحوثيين سقطوا جرحى خلال الفترة ذاتها.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء سقطوا في محاولات مستميتة فاشلة من قبل الميليشيات لتحقيق أي تقدم في المحافظة. وبين التقرير أن مقاتلات التحالف العربي كان لها دور كبير في استنزاف عتاد الميليشيات الحوثية، وقتل عدد من القيادات الحوثية الميدانية، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات والأطقم والأسلحة. وأفاد التقرير بأن ميليشيات الحوثي سعت إلى التعويض الإجرامي لخسائرها من خلال استهداف المدنيين من الأطفال والنساء.