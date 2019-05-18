كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة الإيرانية: ظريف فشل في استعادة سياسات الاسترضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فريد ماهوتشي عضو المقاومة الإيرانية، إنّ تطورات الأيام الماضية أوضحت الحقائق المتعلقة بسياسات استرضاء النظام الإيراني أمام مرأى الجميع، مشيراً إلى أن منظمة مجاهدي خلق، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكدت مراراً بأن الطريق الوحيد لمواجهة النظام الإيراني هو الحزم ولكن سياسات الاسترضاء كانت تروج خلافا لذلك.

وأضاف "ماهوتشي" أنه لولا سياسات الاسترضاء التي استعملت مع النظام الإرهابي في إيران، لربما كان قد سقط، ولما خطى النظام خطواته التخريبية في مختلف دول المنطقة.

وأوضح أن النظام في إيران تمتع طوال الـ ٢٠٠ عاما الماضية بالدعم والحماية في ظل سياسات الاسترضاء الغربية، لكن المعادلة الآن تغيرت كليا، موضحاً أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سعى خلال سفره الأخير لأمريكا، إلى تجربة اللعبة القذرة ذاتها التي تم استخدامها خلال عصر الاسترضاء ولكنه فشل فشلاً ذريعا.

