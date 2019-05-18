كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي يحذر من ذباب قطر وإشاعاتهم في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الاعلامي محمد العرب، مراسل قناة العربية، في اليمن على التطورات الاخيرة في الصراع الدائر منذ أربع سنين، بين الحكومة اليمنية ومليشيات الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد العرب في تغريدة له على تويتر غدا يتحرر اليمن ان شاء الله ويعود الجندي السعودي والاماراتي والبحريني والسوداني والكويتي الى بلده وبعود الصحفي ايضا الى بلده ...اليمن لاهلها ..وعاصفة الحزم للامة.

وأضاف: انتبهوا من ذباب قطر وإيران الالكتروني الإشاعات في النهايات تشتد.

ويقوم ناشطون في وسائل التواصل يتبعون قطر في بث الاشعات ومحاولة تخذيل العمل العسكري ضد مليشيا الحوثي.