أجاكس يمنح زياش “الضوء الأخضر” للرحيل هذا الصيف.. لكن بشرط واحد

منح نادي أجاكس أمسترام الهولندي، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر لنجمه المغربي، حكيم زياش، أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم، من أجل الانتقال إلى فريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن بشرط أن يتوصل بعرض من فريق أروبي كبير.

هذا الشرط عبر عنه، المدير الرياضي للنادي، مارك أوفرماس، الذي قال بأن “نادي أجاكس وعد زياش بالسماح له بالانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف، سيرحل عن النادي إذا توصل بعرض مهم من فريق كبير”.

وشدد المتحدث ذاته على أن ” زياش قدم مستوى كبير هذا الموسم، خاصة في منافسات دوري أبطال أروبا، عدد من الأندية الكبيرة ترغب في ضمه، هو لاعب رائع، ويرغب هو أيضا لعب دوري أبطال اروبا العام المقبل”.

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وكان الأياكس، قد أعلن أمس الخميس، تتويج حكيم زياش، بجائزة لاعب الموسم في الفريق، وذلك باختيار من جماهير النادي، بعد استفتاء قام به على موقعه الرسمي، كما توج نصير المزراوي، الظهير الأيمن للفريق، بجائزة موهبة العام.

وقدم حكيم زياش، واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن سجل هذا الموسم 21 هدفا ومرر 24 تمريرة حاسمة، خلال 49 مباراة، في جميع المسابقات، كما ساهم بشكل وفير في تتويج الفريق بازدواجية الكأس والدوري، بالإضافة إلى وصوله للمربع الذهبي لدوري أبطال أروبا.