فاتي جمالي: هناك ممثلات يتحرشن في الوسط الفني-فيديو

قالت الفنانة المغربية، فاتي جمالي، إن الرجال ليسوا وحدهم في دائرة الاتهام بالتحرش في الوسط الفني، وإنما هناك نساء ممثلات تتحرشن بمخرجين كذلك.
و صرحت فاتي جمالي في برنامج حواربي سابقا، أن هناك ممثلات ترسلن صورههن عاريات للمخرجين، بغرض ضمان دور في عمله أو أعماله، لتوضح قصدها أكثر في حديثها مع” اليوم24″.
وأكدت جمالي أنها لا تقصد الجميع بكلامها، وإنما تتحدث عن فئة معينة هم المتحرشين، سواء لدى الرجال أو النساء.
ونفت الفنانة فاتي جمالي أن تكون قد تعرضت للتحرش في موقف له علاقة بالميدان الفني.
هذا، وسبق أن اشتكت ممثلاث من وجود ظاهرة التحرش في الوسط الفني، آخرهم الفنانة مريم الزعيمي، عبر تصريح صحفي قبل أيام قليلة.
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