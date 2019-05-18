في خضم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جديدة لأوروبا، واضعا تجارة السيارات الألمانية في بؤرة انتقاداته.
وقال ترامب اليوم الجمعة في واشنطن: "أقول إن الاتحاد الأوروبي يعاملنا أسوأ من الصين، الفارق أنه أصغر حجما".
أضاف ترامب قائلا: "إنهم يرسلون إلينا بمرسيدس بينز كأنها قطع بسكويت، ويرسلون إلينا بي إم دبليو أيضا"، مستأنفا بالقول إن الاتحاد يجعل من الصعب استيراد السيارات الأمريكية في الوقت ذاته.
كان ترامب أرجأ اتخاذ قرار عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان مدة ستة أشهر.
وانتقد ترامب الاتحاد الأوروبي قائلا: "إنهم يضعون عراقيل تجارية، فهم لا يريدون منتجاتنا الزراعية، ولا سياراتنا"، مضيفا "إنه وضع غير عادل للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة تجاريا "أسوأ من الصين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.