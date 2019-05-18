ترامب: الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة تجاريا "أسوأ من الصين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

في خضم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جديدة لأوروبا، واضعا تجارة السيارات الألمانية في بؤرة انتقاداته.

وقال ترامب اليوم الجمعة في واشنطن: "أقول إن الاتحاد الأوروبي يعاملنا أسوأ من الصين، الفارق أنه أصغر حجما".

أضاف ترامب قائلا: "إنهم يرسلون إلينا بمرسيدس بينز كأنها قطع بسكويت، ويرسلون إلينا بي إم دبليو أيضا"، مستأنفا بالقول إن الاتحاد يجعل من الصعب استيراد السيارات الأمريكية في الوقت ذاته.

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كان ترامب أرجأ اتخاذ قرار عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان مدة ستة أشهر.

وانتقد ترامب الاتحاد الأوروبي قائلا: "إنهم يضعون عراقيل تجارية، فهم لا يريدون منتجاتنا الزراعية، ولا سياراتنا"، مضيفا "إنه وضع غير عادل للغاية".