بالصور.. الملك سلمان وولى عهده يوجهان النائب العام بزيارة سجون مكة المكرمة

زار النائب العام السعودى الشيخ سعود المعجب، مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، وكان فى استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمرى، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، وعدد من الضباط المسئولين.

وبين الشيخ المعجب أن ما شاهده ولمسه من النزلاء ما هو إلا بوادر الخير من حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التى تقوم بها السجون، مشيراً إلى أن ملف العقوبات البديلة تم مناقشته مع مدير عام السجون، ومع عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى وزارة العدل، وسترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن .