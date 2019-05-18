العثور على جثتي امرأة ورضيع من المهاجرين قبالة جزر الكناري

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مدريد: عثر على جثتي امرأة ورضيع قبالة ارخبيل الكناري الاسباني، في إطار عمليات بحث منذ فقدان 25 مهاجرا كانوا وصلوا على متن زورق، وفق ما افادت السلطات الجمعة.

وقال المتحدث باسم فرق الانقاذ البحرية لفرانس برس إن "احدهم عثر على جثة الرضيع طافية على المياه"، مضيفا أن المسعفين كانوا "انتشلوا جثة المرأة" بعد ظهر الخميس.

وابلغ المسعفون ليل الاربعاء الخميس بوصول زورق على شاطىء صخري جنوب جزيرة الكناري الكبرى.

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وعثر على 25 ناجيا على متن الزورق. وروى العديد من هؤلاء للحرس المدني أن امرأتين وطفلا في شهره السادس عشر فقدوا.

وتم على الاثر نشر فريق بحث بمشاركة مروحيات وسفن.

ولا تزال المرأة الثانية مفقودة.

وفي اتصال مع فرانس برس، تعذر على الحرس المدني تحديد الدول التي يتحدر منها المهاجرون.