الرابطة المارونية ردا على الأسمر: ارتكب حماقة ترقى الى درجة الخطيئة التي لا تغتفر

أكّدت ​الرابطة المارونية​، في بيان، أنها "تستنكر بشدة، وتدين باقسى العبارات ما تفوه به رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بشاره الاسمر في حق الكاردينال البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​"، مشيرة إلى أنها "تعتبر أن كلامه خال من التهذيب ويضرب حرمة الميت ويسيء الى اللبنانيين جميعًا من خلال التطاول على رمز وطني وروحي، اجمعوا على احترامه ومحبته".

ولفتت إلى أن "محامي الرابطة يتدارسون موضوع مقاضاة الاسمر امام المراجع المختصة، كون الرابطة المارونية هي المرجع ذات الصفة بملاحقة القضايا العائدة الى الطائفة، خصوصًا في كل ما يتعلق بمصالحها العليا وكرامتها"، مشددة على أن "رئيس الاتحاد العمالي العام، ارتكب حماقة ترقى الى درجة الخطيئة التي لا تغتفر. وان بيان الاعتذار الذي اصدره ينطبق عليه المثل السائر "عذر اقبح من ذنب".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.