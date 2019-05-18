توجه عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر قائلا: "أن تعتذر أو تطلب الغفران من البطريرك مار نصرالله بطرس صفير فالنتيجة محسومة، لقد سامح من أخطأ اليه اكثر منك.اما ان تعتذر من روح شعبٍ ووطنٍ يفتش عن ضوءٍ ليخرج من نفق الظلام، فقد سبق السيف العزل"، مضيفا:".بشارة الاسمر حاكم نفسك وارحل".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي ردا على بشارة الاسمر: حاكم نفسك وارحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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