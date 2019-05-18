القوات: سندعي على الاسمر بعد ما قاله عن البطريرك صفير ولن نتهاون بهذه القضية

استهجنت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" "ما صدر على لسان رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ في الفيديو المسرب له والذي تناول فيه أيقونة ​الكنيسة المارونية​ مثلث الرحمات الكاردينال البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ بطريقة بعيدة كل البعد عن الأخلاقيات الدينية والإنسانية والقيمية"، مؤكدةً أن "هذا الكلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام، كما لا يمكن السكوت عنه".

وفي بيان لها، أكدت الدائرة الاعلامية "أنها ستدعي على الأسمر من أجل أن يكون مثالا لغيره ويعرف القاصي والداني حدوده، وأن هناك مقدسات ممنوع تناولها بالمزاح والتهكم"، مشيرةً إلى "انها ترفض أي تبرير لما حصل"، مطالبةً الأسمر بـ"الاستقالة الفورية ولن تتهاون في هذه القضية التي تمس مشاعر جميع اللبنانيين، وتشكل خروجا عن الأعراف والتقاليد والادبيات والاخلاقيات المتعارف عليها".