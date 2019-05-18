اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما سمعناه اليوم على لسان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يثير الاشمئزاز والاستهجان وهو دليل على سقوط القيم الأخلاقية التي تميّز مجتمعنا والمطلوب الاستقالة او الإقالة الفورية".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: ما سمعناه على لسان الاسمر يثير الاشمئزاز والمطلوب الاستقالة او الإقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.