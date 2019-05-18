أبي رميا: ما سمعناه على لسان الاسمر يثير الاشمئزاز والمطلوب الاستقالة او الإقالة

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما سمعناه اليوم على لسان رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ يثير الاشمئزاز والاستهجان وهو دليل على سقوط القيم الأخلاقية التي تميّز مجتمعنا والمطلوب الاستقالة او الإقالة الفورية".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.