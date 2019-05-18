حراك المتعاقدين يستغرب عدم الاضراب التربوي الشامل الاثنين

ردّ منسق "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور على هيئة التنسيق النقابية، بشأن الاضراب الذي دعت اليه الاثنين، من دون اشراك حقوق المتعاقد، متسائلًا "كيف أن العاملين في ملاك الثانوي والاساسي والمهني والمتقاعدين وأساتذة التعليم الخاص وادارات الدولة، سيذهبون الاثنين الى مراكز عملهم صباحًا، ليوقعوا حضورهم من اجل ان لا تحسم السلطة لهم هذا اليوم... وكأن السلطة تدفعكم سرًا لاعلان الاضراب كرمى توفير سرقة المال من جيوب المتعاقدين".
وأكّد منصور "أننا مع حقوق كل مكون وممنوع المساس بها، لكن ما نراه بصراحة هو اننا صرنا، بل وكنا بين مطرقة السلطة وسندان الروابط، والسلطة عبر وزارة التربية تمنع حقوق تثبيتنا".
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