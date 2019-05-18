نعمة محفوض لباسيل: المعلمون بالمدارس الخاصة ليسوا للمتاجرة بالسياسة

اشار النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل سيطرح في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء مشروع فصل التشريع لمعلمي الخاص عن القطاع الرسمي وذلك حرمانا لهم من سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست التي اقرت في العام 2017 بموجب القانون 46 تحت عنوان تعزيز واردات الدولة والاصلاح و ضرب الفساد"، متسائلا:"هل يشرح لنا معاليه كيف سيعزز واردات الدولة بفصل التشريع؟ وكيف ان معلمي الخاص يحرمون خزينة الدولة، وان حرمانهم من السلسلة سيعزز الواردات؟".
وفي تصريح له، رأى محفوض ان "الهدف ليس تعزيز واردات الدولة بل ارضاء بعض اصحاب المدارس الخاصة وبعض الكهنوت للكسب الشعبوي والسياسي"، مؤكدا ان "معلمي المدارس الخاص ليسوا للمتاجرة بالسياسة"، معتبرا ان "المتاجرة بلقمة عيش الناس للكسب الشعبوي هي الفساد بعينه"، متوجهاً إلى باسيل قائلا: "لن نسمح لك ولا لغيرك المس بحقوق وبمكتسبات عمرها اكثر من 50 سنة".
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