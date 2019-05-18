الحكيم: العراق يجب أن تبقى بعيدة عن أي مواقف أو حركات يمكن أن تؤزم المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن "العراق يجب أن تبقى بعيدة عن أي مواقف أو حركات يمكن أن تؤزم المنطقة، التي تشهد تصعيدا بين الجارة إيران والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم، نقطة لقاء للجميع، ويجب أن يبقى بعيدا عن أي نزاعات يمكن أن تعيق، أو تؤخر عملية التنمية، والبناء في البلاد".
وأوضح أن "وجهة نظر الحكومة العراقية تقضي بأن يستمر التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجهود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أي مواقف، أو تحركات يمكن أن تؤزم المنطقة التي تشهد تصعيدا بين الجارة إيران والولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة، كإحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران، يمكن أن يلعب دورا في تخفيف حدة التوتر".
ودعا إلى "ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحديات، بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة".
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