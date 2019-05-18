شددت سفارة ​أنقرة​ لدى ​واشنطن​ على أن "​تركيا​ بلد ديمقراطي وأنه على الجميع احترام قرارات قضائها المستقل"، مشيراً إلى أن "تركيا بلد ديمقراطي تحكمه سيادة القانون، ويجب على الجميع احترام قرارات ​القضاء​ المستقل"، لافتاً إلى أن "مبادرات التأثير على الإجراءات القضائية لا تساعد العملية القضائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة التركية بأميركا: على الجميع احترام قرارات القضاء التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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