أوقطاي يرفض استبعاد أنقرة وقبرص التركية من معادلة الطاقة

شدد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ على "ضرورة عدم استبعاد ​أنقرة​ وجمهورية شمال ​قبرص التركية​ من معادلة الطاقة في المنطقة، داعيا الجميع إلى القبول بذلك، مؤكداً أن "أنقرة ستواصل التعاون مع القبارصة الأتراك، لحماية حقوقهم المشروعة في المنطقة".

وأشار إلى أن "​تركيا​ ترى ضرورة استخدام الطاقة لتحسين ورفع مستوى الرفاهية في كامل جزيرة قبرص، إلا أن القبارصة الروم يرفضون تقاسم الموارد الطبيعية مع نظرائهم الأتراك"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل تقديم كافة الإسهامات للقبارصة الأتراك، في حال عدم إيقاف الجانب الرومي لخطواته الأحادية وعدم إشراك القبارصة الأتراك في آليات اتخاذ القرارات.

وأكد ان "تركيا ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة لها وللقبارصة الأتراك"، مشيرا إلى أن "​سفينة​ التنقيب التركية "فاتح" تواصل أعمالها غربي ​الجزيرة​"، لافتاً إلى أن "سفينة التنقيب التركية "ياووز" ​الجديدة​، ستشرع في أعمال التنقيب عن ​النفط​ شرقي المتوسط قريبا".