الانباء: النقاش حول الموازنة داحل جلسات الحكومة لازال محصورا بتقليص رواتب الموظفين

لاحظت اوساط متابعة عبر صحيفة "الانباء" الكويتية ان "​النقاش​ حول ​الموازنة​ داحل جلسات ​مجلس الوزراء​ لازال محصورا بتقليص رواتب ومخصصات الموظفين، عسكريين ومدنيين، متجاوزا البحث الجدي والواضح عن موارد الخزينة من منابع الهدر و​الفساد​".

وأكدت أنه "تجاوز مناقشات الموازنة يوم الاربعاء الماضي يعني انها ازمة تطول وان للمستجدات الاقليمية دورها في تعقيدها".