لاحظت اوساط متابعة عبر صحيفة "الانباء" الكويتية ان "النقاش حول الموازنة داحل جلسات مجلس الوزراء لازال محصورا بتقليص رواتب ومخصصات الموظفين، عسكريين ومدنيين، متجاوزا البحث الجدي والواضح عن موارد الخزينة من منابع الهدر والفساد".
وأكدت أنه "تجاوز مناقشات الموازنة يوم الاربعاء الماضي يعني انها ازمة تطول وان للمستجدات الاقليمية دورها في تعقيدها".
كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: النقاش حول الموازنة داحل جلسات الحكومة لازال محصورا بتقليص رواتب الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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