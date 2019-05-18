أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تيبور ناجي أنّ "المجتمع الدولي حضّ المجلس العسكري في السودان والمتظاهرين، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن، على استئناف فوري للمحادثات المتوقفة"، مشيراً إلى أن "ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية دعوا إلى استئناف فوري للمحادثاتبين الجهات السودانية".
وفي 11 نيسان، أعلن الجيش السوداني عن إطاحة نظام عمر البشير والتحفظ عليه مع تشكيل مجلس عسكري يتولّى إدارة البلاد لمدة عامين.
وتم الاعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولّى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: المجتمع الدولي يحض على استئناف الحوار بين السودانيين فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.