مسؤول أميركي: المجتمع الدولي يحض على استئناف الحوار بين السودانيين فورا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تيبور ناجي أنّ "​المجتمع الدولي​ حضّ المجلس العسكري في ​السودان​ والمتظاهرين، خلال محادثات جرت الجمعة في واشنطن، على استئناف فوري للمحادثات المتوقفة"، مشيراً إلى أن "ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والقوى الأوروبية دعوا إلى استئناف فوري للمحادثاتبين الجهات السودانية".

وفي 11 نيسان، أعلن ​الجيش السوداني​ عن إطاحة نظام ​عمر البشير​ والتحفظ عليه مع تشكيل مجلس عسكري يتولّى إدارة البلاد لمدة عامين.

وتم الاعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولّى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005".