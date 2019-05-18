ممثل إيران بالأمم المتحدة: لإنهاء التواجد العسكري الأميركي في سوريا فورا

دعا ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب السورية، إلى "إنهاء التواجد العسكري الأميركي في سوريا فورا"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب جميع الدول الضامنة لمسار أستانا لكي تبقى إدلب منطقة لخفض التوتر".
ولفت إلى ان "هذا الموقف يستند إلى الواقع على الأرض، وهو مبدأ أساس، ومفاده أن هناك عددا كبيرا من المدنيين في هذه المنطقة، وينبغي العمل على إنقاذ أرواحهم"، مؤكداً "ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "يجب منع أي خطوة من قبل أي جهة يمكن أن تزعزع المبادئ المذكورة".
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